Новая неделя в Петербурге начнётся с незначительного похолодания

В понедельник, 17 августа, в Петербурге дождей не ожидается. Об этом 16 августа сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По сравнению с воскресеньем первый день новой недели будет на пару градусов холоднее. Метеорологи обещают днём температуру от +19 до +21 градуса, ночью - от +11 до +13. Солнце то и дело будет скрываться за облаками. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

Впрочем, вся неделя будет тёплой и сухой. Особенно погода разгуляется в среду, 19 августа. В этот день столбик термометра подберётся к отметке в +23 градуса. Дожди вернутся на выходных.