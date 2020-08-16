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16.08.2020 14:13
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От «Оазиса» в реанимацию. В драке у ресторана чуть не погиб петербуржец

Поход в ресторан в Невском районе закончился клинической смертью и реанимацией для 39-летнего петербуржца. В потасовке у входа в «Оазис» на Крупской улице, 21, его ударили по голове. Полицию вызвал знакомый.

16 августа, как сообщают специалисты ГУ МВД, 46-летнего мужчину, которого подозревают в том, что именно он вечером накануне пустил в ход кулаки и не рассчитал силу, задержали на месте происшествия. Правоохранители составили административный протокол по факту хулиганства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу. Он находится в тяжёлом состоянии. По словам очевидцев, конфликт возник между двумя компаниями. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Комментарии (4)

vic_5e4cd1938d1a8
Незнайки малограмотные в русском языке, совершенно безграмотные в истории мира, страны и тем более, города, но вероятно, с ничем не подтверждёнными амбициями и уверенностью в себе - кропают текст заметок. ("Крупская улица")
bluxer
Хорошо, что не на Бабушкиной улице.
261254291
"Крупской улице, 2" пишет селькор Фонтанки.
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