От «Оазиса» в реанимацию. В драке у ресторана чуть не погиб петербуржец

Поход в ресторан в Невском районе закончился клинической смертью и реанимацией для 39-летнего петербуржца. В потасовке у входа в «Оазис» на Крупской улице, 21, его ударили по голове. Полицию вызвал знакомый.

16 августа, как сообщают специалисты ГУ МВД, 46-летнего мужчину, которого подозревают в том, что именно он вечером накануне пустил в ход кулаки и не рассчитал силу, задержали на месте происшествия. Правоохранители составили административный протокол по факту хулиганства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.