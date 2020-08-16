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16.08.2020 10:57
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Список погибших от коронавируса в Петербурге пополнился ещё 10 именами

Ещё 10 смертей от коронавируса подтверждено в Петербурге за последние сутки. Об этом 16 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего с начала эпидемии в городе COVID-19 унёс жизни 2255 человек.

По стране летальным исход коронавирусной болезни стал для 15 685 пациентов, список за сутки пополнился 68 смертями.

Как сообщалось ранее, 16 августа впервые за последние несколько месяцев число заболевших в России за сутки опустилось ниже 5000.

Всего с марта в Петербурге COVID-19 выявили у 34 009 человек. Выздоровели 24 555.

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Комментарии (2)

Piter Pen
bluxer-у - от поноса не умирают, понос не заболевание, а симптом.
bluxer
Напишите, сколько народу умерло от поноса за это время. Всяко больше.
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