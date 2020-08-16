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16.08.2020 10:45
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Распределение первой российской вакцины от коронавируса будет контролировать государство

Первую российскую вакцину от коронавируса включили в список лекарств, распределение которых регулирует государство. Соответствующее постановление опубликовано 16 августа на сайте правительства.

Как утверждают в кабмине, «это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита».

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи первым зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V», а накануне уже выпустил первую партию.

Действие препарата испытано на 38 добровольцах, среди которых - дочь президента России. По заявлению Кремля, первыми смогут привиться врачи и учителя.

В список правительство добавило также другие лекарства: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.

Подробнее об особенностях первой зарегистрированной в России вакцины читайте в материале «Фонтанки».

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