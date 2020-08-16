Распределение первой российской вакцины от коронавируса будет контролировать государство
Первую российскую вакцину от коронавируса включили в список лекарств, распределение которых регулирует государство. Соответствующее постановление опубликовано 16 августа на сайте правительства.
Как утверждают в кабмине, «это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита».
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи первым зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V», а накануне уже выпустил первую партию.
Действие препарата испытано на 38 добровольцах, среди которых - дочь президента России. По заявлению Кремля, первыми смогут привиться врачи и учителя.
В список правительство добавило также другие лекарства: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.
Подробнее об особенностях первой зарегистрированной в России вакцины читайте в материале «Фонтанки».