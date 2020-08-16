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16.08.2020 10:24
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Экс-конкурент Лукашенко встретится с «серьезными» политиками из Вашингтона

Экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало переезжает в Варшаву и намерен встретиться там с политиками из Вашингтона.

«Семья Валерия Цепкало уже находится на территории Украины. Я говорил только что с Валерием Вильямовичем [Цепкало]. Насколько мне известно, в течение нескольких дней они планируют переехать в Варшаву», - заявил 16 августа руководитель пресс-службы штаба политика Алексей Урбан в комментарии ТАСС.

И добавил, что «у него запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона». Которые, тем не менее, не являются представителями действующей власти в США.

Напомним, что незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало уехал из России после того, как его объявили в розыск.

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Комментарии (5)

Юрий Гаврилов
Дави леберально-фонтанковскую гадину!!!!!))
kоt-obormot
Во, щас болезные вой про уши госдепа устроят.
Павел Михайлов
Вот откуда и торчат уши этого путча. Варшава, Вашингтон.
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