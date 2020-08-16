Экс-конкурент Лукашенко встретится с «серьезными» политиками из Вашингтона
Экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало переезжает в Варшаву и намерен встретиться там с политиками из Вашингтона.
«Семья Валерия Цепкало уже находится на территории Украины. Я говорил только что с Валерием Вильямовичем [Цепкало]. Насколько мне известно, в течение нескольких дней они планируют переехать в Варшаву», - заявил 16 августа руководитель пресс-службы штаба политика Алексей Урбан в комментарии ТАСС.
И добавил, что «у него запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона». Которые, тем не менее, не являются представителями действующей власти в США.
Напомним, что незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало уехал из России после того, как его объявили в розыск.