Экс-конкурент Лукашенко встретится с «серьезными» политиками из Вашингтона

Экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало переезжает в Варшаву и намерен встретиться там с политиками из Вашингтона.



«Семья Валерия Цепкало уже находится на территории Украины. Я говорил только что с Валерием Вильямовичем [Цепкало]. Насколько мне известно, в течение нескольких дней они планируют переехать в Варшаву», - заявил 16 августа руководитель пресс-службы штаба политика Алексей Урбан в комментарии ТАСС.

И добавил, что «у него запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона». Которые, тем не менее, не являются представителями действующей власти в США.