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16.08.2020 10:14
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Такси протаранило ограждение на Пулковском шоссе. Пассажирка скончалась

В Московском районе Петербурга пассажирка такси так и не доехала до пункта назначения. Молодой водитель не справился с управлением.

Как сообщает 16 августа УГИБДД, авария произошла около 04:35 на Пулковском шоссе, 78. По предварительным данным, автомобиль такси «Киа Рио» вылетел с проезжей части через бордюр, пробил ограждение и врезался в мачту уличного освещения. Удар пришёлся в правую часть машины. Пассажирка погибла на месте.

Водитель - 1997 года рождения, погибшая - 1990-го. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

BobCat2
Судя по фото - в правую часть. Поправьте в статье. При этом удар сильный, но не катастрофический. Не пристёгнута была?
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