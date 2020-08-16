Такси протаранило ограждение на Пулковском шоссе. Пассажирка скончалась

В Московском районе Петербурга пассажирка такси так и не доехала до пункта назначения. Молодой водитель не справился с управлением.

Как сообщает 16 августа УГИБДД, авария произошла около 04:35 на Пулковском шоссе, 78. По предварительным данным, автомобиль такси «Киа Рио» вылетел с проезжей части через бордюр, пробил ограждение и врезался в мачту уличного освещения. Удар пришёлся в правую часть машины. Пассажирка погибла на месте.