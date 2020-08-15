Первый гол Ловерена и удаление Ракицкого. «Зенит» победил «Ростов»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч второго тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Ростова» в субботу, 15 августа. Петербуржцы выиграли со счётом 2:0.

Первый гол на 23 минуте забил Сердар Азмун. Второй забил новичок - защитник Деян Ловрен, для которого этот мяч стал первым за «Зенит».

На 78 минуте судья удалил за вторую жёлтую карточку защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Это значит, что футболист пропустит следующий матч против ЦСКА.

Встреча с армейцами пройдёт 19 августа в Петербурге.