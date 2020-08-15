FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +22
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
15.08.2020 21:58
0
Печать

Первый гол Ловерена и удаление Ракицкого. «Зенит» победил «Ростов»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч второго тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Ростова» в субботу, 15 августа. Петербуржцы выиграли со счётом 2:0.

Первый гол на 23 минуте забил Сердар Азмун. Второй забил новичок - защитник Деян Ловрен, для которого этот мяч стал первым за «Зенит».

На 78 минуте судья удалил за вторую жёлтую карточку защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Это значит, что футболист пропустит следующий матч против ЦСКА.

Встреча с армейцами пройдёт 19 августа в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний