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15.08.2020 17:23
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Тепло и местами туманно. Дождь не испортит петербуржцам воскресенье

Теплую летнюю погоду обещают жителям Петербурга синоптики на 16 августа. В городе солнечно и без осадков.

По данным регионального управления Гидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до 24 градусов. Переменная облачность не даст горожанам изнывать от жары, легкий ветер и отсутствие осадков обеспечат условия для прогулок на свежем воздухе. Ночью до +16, ранним утром местами возможен туман.

© Фонтанка.Ру

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