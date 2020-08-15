Тепло и местами туманно. Дождь не испортит петербуржцам воскресенье

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Теплую летнюю погоду обещают жителям Петербурга синоптики на 16 августа. В городе солнечно и без осадков.
По данным регионального управления Гидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до 24 градусов. Переменная облачность не даст горожанам изнывать от жары, легкий ветер и отсутствие осадков обеспечат условия для прогулок на свежем воздухе. Ночью до +16, ранним утром местами возможен туман.
Теплую летнюю погоду обещают жителям Петербурга синоптики на 16 августа. В городе солнечно и без осадков.
По данным регионального управления Гидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до 24 градусов. Переменная облачность не даст горожанам изнывать от жары, легкий ветер и отсутствие осадков обеспечат условия для прогулок на свежем воздухе. Ночью до +16, ранним утром местами возможен туман.