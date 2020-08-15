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15.08.2020 13:19
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Запрещённую выжимку из растений нашли в посылке «Почты России». Желающий забрать контрабанду нашёлся через Telegram

Ёмкость с 59.40 грамма масла из наркосодержащего растения нашли в посылке «Почты России», которая пришла в отделение компании в Выборгском районе Петербурга. Получатель хотел заработать.

Как стало известно «Фонтанке» 15 августа, мужчину, который пришёл за отправлением из США в отделение почты на Сиреневом бульваре, задержали днём 11 августа. В ответ на вопросы тот объяснил, что не собирался использовать выжимку сам, а лишь хотел передать её заказчику. За услугу и риски неизвестные в чате в Telegram пообещали ему три тысячи рублей.

При обыске у 37-летнего горожанина не нашли ничего подозрительного. С него взяли подписку о невыезде. По факту контрабанды наркотических средств Северо-Западным таможенным управлением возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают личности участников преступной группировки, которая работает в Петербурге.

© Фонтанка.Ру

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