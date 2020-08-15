Запрещённую выжимку из растений нашли в посылке «Почты России». Желающий забрать контрабанду нашёлся через Telegram

Ёмкость с 59.40 грамма масла из наркосодержащего растения нашли в посылке «Почты России», которая пришла в отделение компании в Выборгском районе Петербурга. Получатель хотел заработать.



Как стало известно «Фонтанке» 15 августа, мужчину, который пришёл за отправлением из США в отделение почты на Сиреневом бульваре, задержали днём 11 августа. В ответ на вопросы тот объяснил, что не собирался использовать выжимку сам, а лишь хотел передать её заказчику. За услугу и риски неизвестные в чате в Telegram пообещали ему три тысячи рублей.

