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15.08.2020 13:25
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Футболистка из Камеруна перешла в «Зенит»

Женский футбольный клуб «Зенит» подписал новичка из Африки. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, контракт с сине-бело-голубыми подписала 23-летняя футболистка из Камеруна Гладис Татьяна Эводо Экого.

Фото: скриншот с сайта www.fc-zenit.ru

Девушка неоднократно признавалась лучшим игроком чемпионата Камеруна и лучшим бомбардиром Кубка Камеруна. Стала серебряным призером в составе сборной страны на Африканских играх 2015 года.

В 2019 году перешла в российский клуб «Енисей». В первом сезоне приняла участие в 18 матчах чемпионата и забила 4 гола.

Фото: скриншот с сайта www.fc-zenit.ru

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Комментарии (2)

bluxer
Почему Татьяна? Может быть, мама из России?
Павел Михайлов
Миллер себе новую игрушку нашёл Не зря цены на газ поднял.
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