Женский футбольный клуб «Зенит» подписал новичка из Африки. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, контракт с сине-бело-голубыми подписала 23-летняя футболистка из Камеруна Гладис Татьяна Эводо Экого.
Девушка неоднократно признавалась лучшим игроком чемпионата Камеруна и лучшим бомбардиром Кубка Камеруна. Стала серебряным призером в составе сборной страны на Африканских играх 2015 года.
В 2019 году перешла в российский клуб «Енисей». В первом сезоне приняла участие в 18 матчах чемпионата и забила 4 гола.