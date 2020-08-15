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15.08.2020 12:37
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Ответивший пулями на просьбу прикурить объяснился с полицией. Стрелок далеко не ушёл

Мужчину, который ответил стрельбой на просьбу двоих горожан прикурить, задержала полиция Петербурга. Владельцем травматического пистолета «Оса» оказался 40-летний слесарь.

Как 15 августа сообщили в ГУ МВД по городу и области, подозреваемый по уголовному делу о хулиганстве отпущен с обязательством о явке. Оружие у мужчины изъяли. Его нашли недалеко от места происшествия спустя двое суток.

Как 12 августа вспоминал один из пострадавших, который получил пулю в грудь, ссора на проспекте Обуховской Обороны, 75, произошла «из-за обычной сигареты». Неизвестный на Невском рынке открыл огонь. Петербуржец пытался догнать стрелка, несмотря на ранение, но не сумел. Его друг обратился к медикам с ранением живота.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Виктор Кочуров
Когда в тёмное время суток двое подходят к тебе с ухмылкой и просьбой прикурить, а ты говоришь, что не куришь и пытаешься пройти мимо, а эти двое не дают тебе это сделать - это наверняка грабёж с угрозой для жизни. Это казус белли, основание для самообороны. Думаю, было именно так.
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