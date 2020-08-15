Ответивший пулями на просьбу прикурить объяснился с полицией. Стрелок далеко не ушёл

Мужчину, который ответил стрельбой на просьбу двоих горожан прикурить, задержала полиция Петербурга. Владельцем травматического пистолета «Оса» оказался 40-летний слесарь.



Как 15 августа сообщили в ГУ МВД по городу и области, подозреваемый по уголовному делу о хулиганстве отпущен с обязательством о явке. Оружие у мужчины изъяли. Его нашли недалеко от места происшествия спустя двое суток.



Как 12 августа вспоминал один из пострадавших, который получил пулю в грудь, ссора на проспекте Обуховской Обороны, 75, произошла «из-за обычной сигареты». Неизвестный на Невском рынке открыл огонь. Петербуржец пытался догнать стрелка, несмотря на ранение, но не сумел. Его друг обратился к медикам с ранением живота.

