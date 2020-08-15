Жители Приморского района Петербурга вечером 14 августа обратились в полицию с просьбой повлиять на неадекватного соседа, затеявшего потенциально опасную прогулку на глазах у прохожих.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, информация от горожан поступила около шести вечера. Они рассказали, что заметили на балконе дома № 34/1 по Комендантскому проспекту мужчину, который подвергает себя опасности и, судя по всему, слегка не в себе.



Полицейские его задержали и доставили в отдел. Остаток вечера 32-летний любитель острых ощущений проводит в ожидании медосвидетельствования.

