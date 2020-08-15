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15.08.2020 00:26
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Полицейские задержали любителя прогулок по балконам с Комендантского

Жители Приморского района Петербурга вечером 14 августа обратились в полицию с просьбой повлиять на неадекватного соседа, затеявшего потенциально опасную прогулку на глазах у прохожих.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, информация от горожан поступила около шести вечера. Они рассказали, что заметили на балконе дома № 34/1 по Комендантскому проспекту мужчину, который подвергает себя опасности и, судя по всему, слегка не в себе.

Полицейские его задержали и доставили в отдел. Остаток вечера 32-летний любитель острых ощущений проводит в ожидании медосвидетельствования.

Свидетели описываемых событий выложили ролик в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Правда, в чём именно заключалась неадекватность задержанного, по нему судить сложно.

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