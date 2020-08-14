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14.08.2020 19:42
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Валентина Матвиенко заработала 16,7 млн рублей. Коллекция собственности с прошлого года не изменилась

Матвиенко задекларировала 16 млн рублей за 2019 год

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отчиталась о 16,7 млн рублей дохода за 2019 год. Декларация главы верхней палаты парламента 14 августа была опубликована на сайте Совета Федерации.

Председатель Совфеда владеет земельным участком на 36 соток и не подлежащим застройке склоном на 27 соток. Также в собственности Матвиенко 729-метровая дача и хозблок на 255 «квадратов», квартира площадью 290 кв. м, машино-место, три нежилых здания (110, 102 и 551 кв. м) и объект незавершенного строительства на 250 кв. м. Еще три земельных участка (345, 459 и 4689 кв. м) и служебная дача площадью 730 «квадратов» находятся у политика в пользовании.

В прошлом году спикер отчиталась, напомним, о 15,27 млн рублей дохода.

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