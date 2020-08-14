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14.08.2020 18:42
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Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась в больнице. Её привезли в состоянии комы с травмой головы

Дочь эстрадной певицы Валентины Легкоступовой Анета Бриль сообщила в своем Instagram-блоге, что 14 августа исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась.

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...» — написала Бриль.

Легкоступова попала в больницу 11 августа. Дочь нашла певицу в квартире без сознания. Там же находился третий муж исполнительницы Юрий Фирсов.

Артистка с черепно-мозговой травмой была госпитализирована. Она была в коме. Мужа Легкоступовой увезли в полицию для разъяснения обстоятельств получения ею травмы.

Замуж за него она вышла в июле в Крыму. Пара жила в Москве.

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Комментарии (5)

Михаил Петров-Водкин
Медовый месяц закончился.
Иван Кадачигов
Жалко Валюшу, хорошо она пела свою знаменитую песню, жаль.
Brezhnev
У Вас (Фонтанка) же было объявление о поиске корректора? Что так и не нашли:
«Замуж за него она вышла в июле месяце в Крым»?
P.S. “В Крыму хорошо, там яблоки!» )))
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