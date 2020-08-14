Дочь эстрадной певицы Валентины Легкоступовой Анета Бриль сообщила в своем Instagram-блоге, что 14 августа исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась.

Публикация от ✡️Anetta Bril✡️ (@anetta_bril) 14 Авг 2020 в 8:26 PDT

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«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...» — написала Бриль.



Легкоступова попала в больницу 11 августа. Дочь нашла певицу в квартире без сознания. Там же находился третий муж исполнительницы Юрий Фирсов.



Артистка с черепно-мозговой травмой была госпитализирована. Она была в коме. Мужа Легкоступовой увезли в полицию для разъяснения обстоятельств получения ею травмы.

