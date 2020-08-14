Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась в больнице. Её привезли в состоянии комы с травмой головы
Дочь эстрадной певицы Валентины Легкоступовой Анета Бриль сообщила в своем Instagram-блоге, что 14 августа исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась.
«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...» — написала Бриль.
Легкоступова попала в больницу 11 августа. Дочь нашла певицу в квартире без сознания. Там же находился третий муж исполнительницы Юрий Фирсов.
Артистка с черепно-мозговой травмой была госпитализирована. Она была в коме. Мужа Легкоступовой увезли в полицию для разъяснения обстоятельств получения ею травмы.
Замуж за него она вышла в июле в Крыму. Пара жила в Москве.