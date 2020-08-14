США отправят на переговоры с Россией по вооружениям «делегацию наиболее высокого уровня»

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями рассказал, что в состав американской делегации на переговорах с Россией в Вене 17–18 августа войдут высокопоставленные военные.

«США направляют [на переговоры с Россией по контролю над вооружениями] одну из делегаций наиболее высокого за все время уровня, в которую будут входить многие генералы, адмиралы и представители министерства обороны, а также министерства энергетики высокого ранга», — написал 14 августа Маршалл Биллингсли в twitter.