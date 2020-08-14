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14.08.2020 16:17
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Тревожные письма от анонимов прервали пятничный шопинг посетителей трёх ТЦ

Волна анонимных сообщений о минировании добралась до торговых центров. В Петербурге тревожные письма получили три торговые точки.

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, анонимы угрожают взорвать «Французский бульвар» на Новаторов, «Сити-Молл» на Коломяжском и ещё один подобный им крупный комплекс.

По информации нашего издания, сообщения о минировании поступили с электронного адреса «kostya.malofeev».

Тревожные письма, где так или иначе фигурирует имя православного бизнесмена Константина Малофеева, поступают с прошлой осени. Их авторы заявляют, что будут продолжать это делать до тех пор, пока он не вернёт якобы украденные им 120 биткоинов с биржи WEX.

После временного перерыва анонимы снова начали проявлять активность в начале этой недели. Так, накануне из-за угроз взрыва работу пришлось прервать судам и магазинам.

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