Тревожные письма от анонимов прервали пятничный шопинг посетителей трёх ТЦ

Волна анонимных сообщений о минировании добралась до торговых центров. В Петербурге тревожные письма получили три торговые точки.



Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, анонимы угрожают взорвать «Французский бульвар» на Новаторов, «Сити-Молл» на Коломяжском и ещё один подобный им крупный комплекс.



По информации нашего издания, сообщения о минировании поступили с электронного адреса «kostya.malofeev».



Тревожные письма, где так или иначе фигурирует имя православного бизнесмена Константина Малофеева, поступают с прошлой осени. Их авторы заявляют, что будут продолжать это делать до тех пор, пока он не вернёт якобы украденные им 120 биткоинов с биржи WEX.

