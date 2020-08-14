Вылет «Ленд Ровера» на тротуар после смертельного ДТП попал на видео
Смертельное ДТП в Санкт-Петербурге на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера попало на видео. После столкновения с грузовиком «Ленд Ровер» вылетел на тротуар.
Видеозапись аварии днем 14 августа публикует «Фонтанка». Черный внедорожник, протаранив грузовик Isuzu, потерял управление, въехал в дерево и через минуту сильно задымил.
«Фонтанка.ру»
Грузовик от удара перевернулся набок. 23-летний водитель погиб на месте. «Ленд Ровером» управлял 58-летний петербуржец. Он получил травмы средней степени.