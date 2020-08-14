Смертельное ДТП в Санкт-Петербурге на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера попало на видео. После столкновения с грузовиком «Ленд Ровер» вылетел на тротуар.

Видеозапись аварии днем 14 августа публикует «Фонтанка». Черный внедорожник, протаранив грузовик Isuzu, потерял управление, въехал в дерево и через минуту сильно задымил.