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14.08.2020 16:36
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Вылет «Ленд Ровера» на тротуар после смертельного ДТП попал на видео

Смертельное ДТП в Санкт-Петербурге на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера попало на видео. После столкновения с грузовиком «Ленд Ровер» вылетел на тротуар.

Видеозапись аварии днем 14 августа публикует «Фонтанка». Черный внедорожник, протаранив грузовик Isuzu, потерял управление, въехал в дерево и через минуту сильно задымил.

«Фонтанка.ру»

Грузовик от удара перевернулся набок. 23-летний водитель погиб на месте. «Ленд Ровером» управлял 58-летний петербуржец. Он получил травмы средней степени.

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Комментарии (6)

mynine
Не устаю повторять - зачем на тротуарах эти уродливые, бесполезные и опасные заборы ?
Давайте все вместе требовать их демонтажа.
sektor7
Самоуверенный труп
Chinalove
И всем пофиг, никто даже не подошёл к Ленд Роверу, чтобы добить престарелого гонщика.
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