Над Черным морем российский Су-27 перехватил американские самолеты-разведчики

Российский истребитель Су-27 обнаружил самолеты-разведчики, которые были идентифицированы как принадлежащие ВМС США, над Черным морем. И проводил их обратно до границы. Об этом 14 августа сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.



«Четырнадцатого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении центра.

