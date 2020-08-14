В Сети появилась запись с видеорегистратора, которая раскрывает подробности ДТП, случившегося днём 14 августа перед Большеохтинским мостом в Петербурге. Её разместили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Опубликованные кадры подтверждают версию очевидцев , согласно которой предполагаемым виновником аварии мог стать водитель «Мерседеса». Немецкий автомобиль не успел проскочить в правой полосе между тротуаром и УАЗ «Патриотом». Отечественная машина резко свернула влево и врезалась в маршрутку, после чего они выехали на встречную полосу движения, подмяв «Опель» и задев «Киа».

Другие свидетели происшествия в комментариях под записью с видеорегистратора уточнили, что всего в аварии было повреждено шесть машин и, возможно, пострадали несколько человек.



В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о ДТП пока не поступала.

