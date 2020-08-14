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14.08.2020 15:07
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ДТП в дыму. На Кондратьевском «Ленд Ровер» опрокинул грузовик, погиб человек

Смертельное ДТП произошло днём 14 августа в Санкт-Петербурге, на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера.

«Китайский грузовичок на боку, «Ленд Ровер» в дереве. То ли газ залип, то ли двигатель пошел вразнос», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, погиб мужчина 1997 года рождения, ехавший на грузовике «Исузу». Водитель второго автомобиля — мужчина 1962 года рождения — госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Внедорожник летел по Блюхера, грузовик налево поворачивал, «не было даже звука тормозов, доли секунды — и всё», рассказывают очевидцы.

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Комментарии (9)

мухомор
ISUZU не китаец.
Nafanka
Вы там фотки-то клеймите водяными знаками, а то их, особенно в клубах дыма где мафынка быстро скопипастят и в ленту новостей про протестующих в Белоруссии "кинут" с подписью "протестующие протестуют, переворачивают и поджигают полицейские машины..." )))
Stiff_21
Очередная летящая тварь, пытающаяся свою жопу обогнать
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