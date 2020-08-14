ДТП в дыму. На Кондратьевском «Ленд Ровер» опрокинул грузовик, погиб человек
Смертельное ДТП произошло днём 14 августа в Санкт-Петербурге, на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера.
«Китайский грузовичок на боку, «Ленд Ровер» в дереве. То ли газ залип, то ли двигатель пошел вразнос», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, погиб мужчина 1997 года рождения, ехавший на грузовике «Исузу». Водитель второго автомобиля — мужчина 1962 года рождения — госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Внедорожник летел по Блюхера, грузовик налево поворачивал, «не было даже звука тормозов, доли секунды — и всё», рассказывают очевидцы.