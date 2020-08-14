Кузнецова сообщила о планах вывоза 122 российских детей из Сирии

Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о трудностях организации вывоза российских детей из Сирии, передаёт ТАСС 14 августа.
По её словам, пакет документов готов для возвращения 122 маленьких россиян, но для этого понадобится четыре рейса, а то и больше. Возможность полёта осложняется ограничениями в обеих странах. Первый вылет в ближневосточную республику планируется в ближайшее время, в данный момент процесс согласовывается с оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, добавила Кузнецова.
Возвращением несовершеннолетних российских граждан с мест боевых действий в Сирии и Ираке Россия озаботилась в 2017 году. Тогда была создана специальная межведомственная комиссия. С конца 2018 года на родину из обеих стран семью бортами вывезли 156 детей.
Детей, как правило, вывозят из лагеря «Аль-Холь» на северо-востоке страны. Маленькие россияне попали туда вместе с родителями: либо их отцы воевали на стороне террористов, либо матери выходили замуж за боевиков. Финляндия жён и детей террористов, вывезенных из лагеря, отправляет на программу дерадикализации.