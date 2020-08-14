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14.08.2020 14:44
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Коронавирус ударил по «Роснефти»: убыток достиг 113 млрд рублей

Чистый убыток «Роснефти» в первом полугодии 2020 года составил 113 млрд рублей, против прибыли в 325 млрд годом ранее. Нефтяная компания винит в этом снижение цен на нефть из-за падения спроса на фоне пандемии и новую сделку ОПЕК+ по сокращению добычи.

Как пишет 14 августа РБК со ссылкой на отчет компании, убыток вызван существенным сокращением операционной прибыли под влиянием «ценовых колебаний» и снижением спроса в период пандемии коронавируса, а также негативным эффектом курсовых разниц (переоценки долгов). Еще одна причина — новое соглашение о сокращении добычи ОПЕК+, которое начало действовать 1 мая.

Еще в начале кризиса, в мае, исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что компания сокращает инвестиционную программу на 200 млрд рублей из-за драматического состояния нефтяного рынка.

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Комментарии (8)

SNOW
хватит халявным бензином по 50 рублей пользоваться, надо и совесть иметь.
SNOW
а россияне-то на что?! Пусть им еще поднимут цены на АЗС, рублей до 150, и разные фонды бывшего народного благосостояния потрясут маленько. Глядишь, и поможем Роснефти всем миром.
Brit
Внешний долг Роснефти около 10 триллионов рублей. Или грубо говоря каждый россиянин, младенец или старик, неважно, должен Игорю Ивановичу по тысяче долларов США.
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