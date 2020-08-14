Коронавирус ударил по «Роснефти»: убыток достиг 113 млрд рублей

Чистый убыток «Роснефти» в первом полугодии 2020 года составил 113 млрд рублей, против прибыли в 325 млрд годом ранее. Нефтяная компания винит в этом снижение цен на нефть из-за падения спроса на фоне пандемии и новую сделку ОПЕК+ по сокращению добычи.

Как пишет 14 августа РБК со ссылкой на отчет компании, убыток вызван существенным сокращением операционной прибыли под влиянием «ценовых колебаний» и снижением спроса в период пандемии коронавируса, а также негативным эффектом курсовых разниц (переоценки долгов). Еще одна причина — новое соглашение о сокращении добычи ОПЕК+, которое начало действовать 1 мая.