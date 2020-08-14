«Стройтрансгаз» обрастает связями. Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем структуры Геннадия Тимченко

Владимир Лавленцев родился в 1980 году в Москве. До 2010 года работал в правительстве Москвы, где занимал пост первого заместителя главы департамента городского заказа капитального строительства. Затем возглавил строительный холдинг «АРКС», основанный его отцом Александром Лавленцевым. В 2013–2014 годах занимал пост вице-губернатора Петербурга, на котором курировал вопросы городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергетики. В 2015 году назначен главным федеральным инспектором по Москве аппарата полномочного представителя президента РФ.

Как следует из базы СПАРК, Лавленцев получил в собственность 19,99 % ООО «ОСХ», которому принадлежит 88,7 % «Стройтрансгаза». Ранее пакет принадлежал Газпромбанку. Остальными 80,01 % долей ОСХ владеет ООО «Волга Груп».

Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев стал совладельцем АО «Стройтрансгаз», которое ранее заявило о намерении побороться за петербургский рынок метростроения.

Геннадий Тимченко и Владимир Лавленцев уже были партнерами: в 2012 году «Волга Груп» инвестировала в «АРКС», но планы развивать компании как единый холдинг не реализовались — в 2015 году структуры Тимченко вышли из «АРКСа».

О планах «Стройтрансгаза» выйти на рынок метростроения Петербурга компания официально объявила 13 августа. Экс-владелец «Метростроя» Вадим Александров устроился на работу в компанию в качестве советника.