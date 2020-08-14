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14.08.2020 14:00
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«Стройтрансгаз» обрастает связями. Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем структуры Геннадия Тимченко

Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев стал совладельцем АО «Стройтрансгаз», которое ранее заявило о намерении побороться за петербургский рынок метростроения.

Как следует из базы СПАРК, Лавленцев получил в собственность 19,99 % ООО «ОСХ», которому принадлежит 88,7 % «Стройтрансгаза». Ранее пакет принадлежал Газпромбанку. Остальными 80,01 % долей ОСХ владеет ООО «Волга Груп».

Владимир Лавленцев родился в 1980 году в Москве. До 2010 года работал в правительстве Москвы, где занимал пост первого заместителя главы департамента городского заказа капитального строительства. Затем возглавил строительный холдинг «АРКС», основанный его отцом Александром Лавленцевым. В 2013–2014 годах занимал пост вице-губернатора Петербурга, на котором курировал вопросы городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергетики. В 2015 году назначен главным федеральным инспектором по Москве аппарата полномочного представителя президента РФ.

Геннадий Тимченко и Владимир Лавленцев уже были партнерами: в 2012 году «Волга Груп» инвестировала в «АРКС», но планы развивать компании как единый холдинг не реализовались — в 2015 году структуры Тимченко вышли из «АРКСа».

О планах «Стройтрансгаза» выйти на рынок метростроения Петербурга компания официально объявила 13 августа. Экс-владелец «Метростроя» Вадим Александров устроился на работу в компанию в качестве советника.

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Комментарии (1)

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Значит, это Лавленцев санкционировал повторное разрушение несущих конструкций нашего подъезда в доме, являющемся памятником архитектуры регионального значения. Начала разрушение нашего дома Матвиенко в 2004-2005 гг. Сразу по приходу к власти в СПб в конце 2003 г. она убрала ещё советского хозяйственника Антонова из начальников ЦР СПб, поставила на его должность ничего не соображающую в городском хозяйстве свою подружку учителку Штукову, а на должность председателя Жилкома СПб - другую подружку, Щербакову, и приступила к пожиранию материального достояния Центра СПб. Тогда нам удалось отстоять свой дом. С назначением же православнутого Полтавченко, вдобавок к местной, на СПб налетела едросовская саранча со всей страны, не гнушаясь соблюдением хотя бы видимости законности. Так что СПб метрополитен ждёт множество интересных событий.
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