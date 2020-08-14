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14.08.2020 13:35
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«Тысячи людей были задержаны на мирных акциях». Меркель осудила насилие в Белоруссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выпустила обращение по поводу событий в Белоруссии, осудив жестокость по отношению к протестующим.

«Канцлер осуждает прежде всего, что тысячи людей просто из-за участия в мирных протестах были задержаны, она потрясена сообщениями о том, что задержанные подвергаются насилию. <...> Меркель призвала Белоруссию освободить людей без условий и немедленно, их права на собрания, информацию и свободу слова должны соблюдаться», - цитирует 14 августа заявление Ангелы Меркель ТАСС.

Правительство Германии подчеркнуло, что попирание прав людей «совершенно неприемлемо». Власти ФРГ во время встречи министров иностранных дел стран ЕС хотят поставить вопрос о «санкциях в отношении тех, кто ответственен за нарушение прав» человека.

Европейский союз призвал остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии. Reuters сообщил, что ЕС может ввести санкции против Минска до конца августа.

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