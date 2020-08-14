На КАД перед вантовым мостом столкнулись двое, а потом ещё двое. Встали и кольцо, и Народная
Многокилометровая пробка из-за ДТП до сих пор сохраняется на КАД — на одном из самых загруженных её участков, перед Большим Обуховским (вантовым) мостом.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 августа около 8:20 на 55-м километре внутреннего кольца сначала столкнулись два попутных легковых автомобиля в четвёртой полосе, а чуть позже рядом — ещё два. Повреждённые автомобили находятся на месте ДТП, в четвёртой полосе: водители ждут ГИБДД. Никто не пострадал. В связи с этим на участке КАД образовался автомобильный затор протяженностью около 4 км.
Одну из этих аварий, видимо, первую, успел сфотографировать подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По его словам, притёрлись «Хёндэ Солярис» и «Ниссан Кашкай».
Пробка на этом участке КАД стала крупнейшей за утро. Как правило, из-за неё затор возникает и на Народной улице, куда уходит часть транспорта с кольца — так произошло и сегодня. В целом загруженность дорог Петербурга достигла максимальных 4 баллов, что соответствует обычному уровню, сообщает «Яндекс».
Топ-5 пробок:
- 8:55, внутренняя сторона КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, 7,5 км;
- 9:59, внешняя сторона КАД от проспекта Культуры до проспекта Энгельса, 3,9 км;
- 9:41, Мурманское шоссе и Народная улица от КАД до Дальневосточного проспекта, 3,2 км;
- 8:40, Малоохтинский проспект и Малоохтинская набережная, 3,1 км;
- 9:56, Токсовское шоссе от остановки «Токсовское шоссе» до КАД, 2,6 км.