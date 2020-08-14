Многокилометровая пробка из-за ДТП до сих пор сохраняется на КАД — на одном из самых загруженных её участков, перед Большим Обуховским (вантовым) мостом.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 августа около 8:20 на 55-м километре внутреннего кольца сначала столкнулись два попутных легковых автомобиля в четвёртой полосе, а чуть позже рядом — ещё два. Повреждённые автомобили находятся на месте ДТП, в четвёртой полосе: водители ждут ГИБДД. Никто не пострадал. В связи с этим на участке КАД образовался автомобильный затор протяженностью около 4 км.