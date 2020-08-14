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14.08.2020 10:35
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«Аэрофлот» начинает летать в Швейцарию

Российский перевозчик анонсировал возобновление с 15 августа рейсов в Женеву.

«Аэрофлот» объявляет о возобновлении рейсов из Москвы в Женеву (Швейцария). Полёты будут осуществляться с 15 августа по сокращённой программе», — сообщается https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/61817 14 августа на сайте компании. Перевозчик будет выполнять рейсы раз в неделю по субботам.

Власти Швейцарии уже отменили обязательный карантин для прибывающих из России.

РФ возобновила международное сообщение с августа, однако пока не все страны доступны для посещения. Россия и Швейцария договорились о возобновлении полётов на взаимной основе.

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Комментарии (1)

вадики
В Швейцарию к своим деньгам и счетам улетели бы все Думовцы Сенатовцы и иже с ними)Беларусь и Хабаровск уже близко))))))
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