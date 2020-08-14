«Аэрофлот» начинает летать в Швейцарию

Российский перевозчик анонсировал возобновление с 15 августа рейсов в Женеву.

«Аэрофлот» объявляет о возобновлении рейсов из Москвы в Женеву (Швейцария). Полёты будут осуществляться с 15 августа по сокращённой программе», — сообщается https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/61817 14 августа на сайте компании. Перевозчик будет выполнять рейсы раз в неделю по субботам.

Власти Швейцарии уже отменили обязательный карантин для прибывающих из России.

РФ возобновила международное сообщение с августа, однако пока не все страны доступны для посещения. Россия и Швейцария договорились о возобновлении полётов на взаимной основе.