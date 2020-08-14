Из-за жары в Токио за два дня умерли 14 человек

В столице Японии, по данным Токийского института медицинской экспертизы, от тепловых ударов за два дня скончались 14 человек.

Как передаёт 14 августа «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал NHK, 11 и 12 августа температура воздуха в городе достигала плюс 35 градусов. Умершие — люди в возрасте от 50 до 90 лет. 13 из них были обнаружены в своих домах, при этом у восьми из них работали кондиционеры.

Жара в Японии длится весь август и, по прогнозам синоптиков, не спешит уходить. Всего за две недели в Токио от неё погибли 26 человек.