Глава Литвы отказался считать Лукашенко легитимным президентом

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что белорусского президента Александра Лукашенко нельзя считать легитимным лидером государства и что между странами не может быть нормальных отношений, пока в Белоруссии не будут проведены свободные выборы, передаёт Sky News.
«Полагаю, мы не можем называть господина Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии не было свободных демократических выборов», — сказал Науседа 13 августа на выступлении в президентском дворце в Вильнюсе. Он допустил введение санкций в отношении Белоруссии, но подчеркнул, что это «отрицательно скажется на белорусском народе».
Ранее глава Литвы предложил Белоруссии отказаться от использования силы против народа, освободить заключённых и создать национальный совет для диалога общества и власти.
«Абсолютно необходимое условие для ведения нормальных отношений с Белоруссией — это свободные выборы и логичный итог таких выборов, — подчеркнул Науседа. — Мир и международное сообщество должно подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта».
В случае «пассивного» отношения к проблеме со стороны Евросоюза Белоруссия «может быть, будет полностью включена в состав России», предположил Науседа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 августа заявила, что попытки найти «русский след» в дестабилизации в Белоруссии безосновательны, а и попытки внести раскол в отношения Москвы и Минска обречены на провал, отмечает 14 августа РИА «Новости».
На выборах президент Белоруссии 9 августа, по данным ЦИК страны, победил Лукашенко с результатом 80,08%, его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10,09%. В день выборов в городах Белоруссии начались массовые акции протеста граждан, не согласных с подготовкой и итогами голосования. Несанкционированные акции жестко подавляют силовики. МВД признало смерть одного человека. Тихановская приехала в Литву. Как заявили в её штабе, у неё не было иного выбора, и её выезд «организовали» белорусские власти.