Глава Литвы отказался считать Лукашенко легитимным президентом

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что белорусского президента Александра Лукашенко нельзя считать легитимным лидером государства и что между странами не может быть нормальных отношений, пока в Белоруссии не будут проведены свободные выборы, передаёт Sky News.

«Полагаю, мы не можем называть господина Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии не было свободных демократических выборов», — сказал Науседа 13 августа на выступлении в президентском дворце в Вильнюсе. Он допустил введение санкций в отношении Белоруссии, но подчеркнул, что это «отрицательно скажется на белорусском народе».