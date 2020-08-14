Время перемен и возможностей

О работе в период ограничений



Я управляю инвестиционно-строительными проектами, а потому на меня замыкаются практически все процессы в компании: это и строительство, и продажи, и работа с инвесторами и дольщиками. Кризис для нашей структуры стал серьезным испытанием: все выстроенные годами системы в один миг слетели, полноценное планирование стало невозможно, и мы были вынуждены перейти в режим ручного управления с ежедневными форс-мажорами и меганасыщенными рабочими днями.



Почти сразу стало понятно, что многие участники рынка этот кризис не переживут, особенно небольшие компании. Пандемия затронула буквально все сферы, операционная прибыль просела, платежи задерживались. Компаниям с большими долговыми и кредитными обязательствами пришлось очень тяжело, а в выигрышном положении оказались те, кто предпочел быстрому росту на заемные средства постепенное и основательное развитие на свои: накопления позволяют им сейчас держаться на плаву.



Об открытости в работе



А еще этот кризис показал, как важна открытость. Несмотря на все трудности, в этот кризис никто из наших партнеров не пропадал. Все оставались на связи, честно говорили о своих проблемах, а это способствовало достижению компромиссов. Так что в некотором смысле для нас коронавирус стал не только испытанием, но и возможностью для развития, идеальным штормом, из которого можно было извлечь полезный опыт – тот, который Нассим Талеб назвал антихрупкостью.



Что касается наших дольщиков и инвесторов, здесь работу тоже пришлось полностью перестроить. Первые несколько недель все были поглощены ситуацией, пытаясь понять, как жить в новой реальности. Позднее, когда карантин начали продлевать, ситуация накалилась, люди нервничали, не понимая, что происходит. На нас обрушился шквал звонков, все хотели разъяснений. Мы для себя выбрали стратегию полной прозрачности, решили, что будем открыто заявлять обо всем, что происходит. Здесь, к слову, мы обнаружили интересный феномен. Раньше наше взаимодействие с клиентами преимущественно строилось на невербальных каналах коммуникации – чат-ботах, мессенджерах, оповещениях, рассылках, мы сознательно шли к автоматизации и удобству. Но в ситуации кризиса пришлось откатить назад и перейти на личное общение.



Об изменениях в эконом-классе и сокращении одобряемых ипотечных заявок



Аудитория рынка недвижимости довольно четко делится на тех, кто инвестирует с целью получения прибыли, и тех, кто покупает жилье для себя. И в двух этих группах в пандемию мы наблюдали разные тенденции. Если мы говорим про массовый рынок, то на несколько месяцев он замер, так как люди заняли выжидательную позицию.



Позиция покупателей в этом сегменте была очень простой: «Я не знаю, что будет, пусть накопления остаются при мне». Люди снимали деньги со своих счетов, потому что прежний опыт подсказывал, что так безопаснее. И только недавно ситуация стала меняться, люди стали более решительны в вопросах приобретения недвижимости, а продажи – понемногу расти. При этом покупателей в первую очередь интересуют завершенные объекты, либо в финальной стадии готовности.



Здесь важно помнить, что последние годы в России очень активно развивалось ипотечное кредитование. По данным Becar, в какой-то момент оно вышло на рекордные показатели: процент сделок по ипотеке в жилье эконом-класса составлял до 90 процентов, а в среднем по рынку – держался в районе 50-70 процентов. Сейчас многие банки меняют требования к заемщикам, и получить кредит становится сложнее.



О кризисе как окне возможностей



Что же касается тех, у кого есть средства для инвестиций в недвижимость, то могу осторожно предположить, что они в пандемию выиграли. Если мы посмотрим на общемировую статистику, недвижимость остается одним из самых надежных активов. И, как и во все кризисные времена, ее покупка – является базовой стратегией для желающих сохранить свой капитал. Этим объясняется увеличение спроса на введенные объекты класса комфорт и выше, где уже нет рисков.



Еще одно важное наблюдение. Еще в самом начале пандемии мы заметили всплеск запросов на рынке загородной недвижимости. Люди поняли, что иметь возможность выехать загород и провести там время – большая ценность. Этот интерес определенно поддержит и удаленная работа. То есть впереди нас ждет более гибкое отношение работодателей, а это даст людям большую свободу действий.

