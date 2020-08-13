ВОЗ оценила затраты на лекарство от коронавируса. Нужно больше вакцин и ещё минимум 100 млрд долларов

Борьба с коронавирусной инфекцией потребует ещё по меньшей мере 100 миллиардов долларов, которые придётся потратить во всём мире. Об этом 13 августа заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.



По словам Гебрейесуса, международная программа ВОЗ, которая призвана обеспечить равноправный доступ странам к инструментам против COVID-19, уже сейчас требует вливания 31,3 млрд долларов, а разработка новых лекарств нуждается в ещё больших инвестициях.



«По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере 100 млрд долларов на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются», - цитирует его ТАСС.

