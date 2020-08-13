ВОЗ оценила затраты на лекарство от коронавируса. Нужно больше вакцин и ещё минимум 100 млрд долларов
Борьба с коронавирусной инфекцией потребует ещё по меньшей мере 100 миллиардов долларов, которые придётся потратить во всём мире. Об этом 13 августа заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
По словам Гебрейесуса, международная программа ВОЗ, которая призвана обеспечить равноправный доступ странам к инструментам против COVID-19, уже сейчас требует вливания 31,3 млрд долларов, а разработка новых лекарств нуждается в ещё больших инвестициях.
«По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере 100 млрд долларов на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются», - цитирует его ТАСС.
Гендиректор ВОЗ отметил, что разнообразие вакцин-кандидатов различных типов увеличит шанс на успех в борьбе с пандемией. При этом создание лекарств рискует спровоцировать «вакцинный национализм» и рост цен, когда спрос на новинки будет превышать предложение.
Разработанную в России вакцину всё ещё не готовы рекомендовать к масштабному применению. Организации не хватает информации о российском продукте. «Мы ведем обсуждения с Россией для того, чтобы получить дополнительную информацию, чтобы выяснить статус этого продукта и те клинические испытания, через которые он прошел, для определения последующих шагов», - приводит слова старшего советника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлворда «Коммерсантъ».
Президент РФ Владимир Путин 11 августа объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину, она получила название «Спутник V». На себе лекарство уже протестировала его дочь. «Фонтанка» выяснила, что впечатления разработчиков менее радужны. Тем временем, Центр «Вектор» рапортует об успешном тестировании на добровольцах второго препарата.