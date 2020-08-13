Belarussians lives matter. Белорусские спортсмены требуют остановить насилие, высказались тренер вратарей «Динамо» и теннисистка Соболенко
Белорусские спортсмены продолжают призывать остановить насилие на улицах страны. К силовикам 13 августа в своем Instagram обратился экс-вратарь национальной сборной Беларуси, тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский.
Он говорит, что во время выборов президента «были зафиксированы многочисленные нарушения». Когда граждане вышли на мирные акции, против них была применена «неадекватная сила».
«Людей избивали и арестовывали. Есть убитые и раненые. Некоторые из ваших коллег уже взяли кровь на руки. Граждане нашей страны просят только одного: честных выборов и справедливого подсчета голосов. Призываю всех сотрудников спецслужб, выходящих на усиления и дежурства, не применять силу против мирных граждан своей страны», - подчеркнул Хомутовский.
К его призывам присоединилась и теннисистка, победительница турнира Большого шлема Арина Соболенко.
«Я не могу поверить, что все это происходит в моей Мирной родной Беларуси... Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста! Остановите насилие!!!» - пишет она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я не могу поверить, что все это происходит в моей Мирной родной Беларуси😔 Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста🙏🙏🙏 😢Остановите насилие!!!. Берегите себя и своих близких мои дорогие белорусы.
Ранее с аналогичным призывом к силовикам обратилась четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева.
13 августа жители Белоруссии по всей стране вышли на митинги пятый день подряд. Им противостоят с резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.