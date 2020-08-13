Белорусские спортсмены продолжают призывать остановить насилие на улицах страны. К силовикам 13 августа в своем Instagram обратился экс-вратарь национальной сборной Беларуси, тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский.



Он говорит, что во время выборов президента «были зафиксированы многочисленные нарушения». Когда граждане вышли на мирные акции, против них была применена «неадекватная сила».



«Людей избивали и арестовывали. Есть убитые и раненые. Некоторые из ваших коллег уже взяли кровь на руки. Граждане нашей страны просят только одного: честных выборов и справедливого подсчета голосов. Призываю всех сотрудников спецслужб, выходящих на усиления и дежурства, не применять силу против мирных граждан своей страны», - подчеркнул Хомутовский.