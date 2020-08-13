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13.08.2020 22:03
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Петербуржцы пятый день подряд собрались на акцию солидарности у посольства Белоруссии

Более двух сотен петербуржцев вечером 13 августа собрались у отделения посольства Белоруссии на улице Бонч-Бруевича на акцию солидарности с жителями этой страны, передает корреспондент «Фонтанки». Проезжающие мимо автомобили, которые сигналят в знак поддержки участникам мероприятия, тормозит дорожная инспекция.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Участники традиционно выходят с одиночными пикетами. Сотрудники полиции никого не задерживают, только наблюдают за порядком. Людей, перебегающих в неположенном месте, штрафуют. Также, говорят участники акции, штрафуют и проезжающие автомобили, которые сигналят в знак поддержки, либо проезжают с бело-красным флагом Белоруссии (до 1995 года), который стал символом оппозиции. В отдельных случаях у водителей только проверяют документы.

Кроме того, пикетирующие выступили в поддержку задержанного в Белоруссии координатора «Открытой России», который не выходит на связь. «Гражданин РФ Артем Важенков похищен карателями в Минске. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. МИД РФ, у вас все ок?» - написано на одном из плакатов. «Верните Артема домой», «Лукашенко трус и убийца. Отпускай заложников», - гласят другие.

Акции солидарности проходят у отделения посольства в Петербурге ежедневно начиная с 9 августа — дня президентских выборов в Белоруссии. На них официально с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, протестующие не верят в честность результатов, в пользу их мнения говорят независимые экзитполы. В Минске и других крупных городах продолжаются многотысячные акции протеста, происходят жесткие столкновения с ОМОНом и полицией, очевидцы публикуют видео жестких задержаний с применением силы.

Днем ранее участники акции выстроились вдоль посольства в длинную цепь, которая протянулась до Суворовского проспекта.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

syshsun
А еще нашу полицию ругают,смотрите какие няшечки
Лукашенские полицаи,давно бы всех отметелели,включая женщин и детей.
Pilat
Прям завидую, у людей до черта свободного времени.
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