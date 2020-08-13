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13.08.2020 19:42
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Учёные рассказали о многолетней дружбе серых акул

Темнопёрые серые акулы могут создавать крепкие социальные связи с себе подобными: они могут дружить в течение четырех лет. Об этом 13 августа пишет «N1+» со ссылкой на исследование в Proceedings of the Royal Society B.

Учёные поставили маячки на 41 особь у кораллового острова Пальмира в Тихом океане и выяснили, что одни и те же особи проводили время друг с другом годами. Специалисты утверждают, что это никак не связано с размножением, поскольку эти животные недолго приглядывают за потомством. Как полагают исследователи, держаться вместе акулы предпочитают ради охоты и добычи пропитания. Такое поведение обычно наблюдается среди некоторых видов птиц.

Как и другие социальные животные, акулы могут собираться в группы «по интересам»: поиск пропитания, защита от неприятеля или воспитание потомства. Беременные самки, например, собираются вместе на тёплом мелководье.

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