Учёные рассказали о многолетней дружбе серых акул

Темнопёрые серые акулы могут создавать крепкие социальные связи с себе подобными: они могут дружить в течение четырех лет. Об этом 13 августа пишет «N1+» со ссылкой на исследование в Proceedings of the Royal Society B.

Учёные поставили маячки на 41 особь у кораллового острова Пальмира в Тихом океане и выяснили, что одни и те же особи проводили время друг с другом годами. Специалисты утверждают, что это никак не связано с размножением, поскольку эти животные недолго приглядывают за потомством. Как полагают исследователи, держаться вместе акулы предпочитают ради охоты и добычи пропитания. Такое поведение обычно наблюдается среди некоторых видов птиц.