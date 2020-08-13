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13.08.2020 18:29
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Замглавы Колпино, обвиняемый в получении взятки, арестован до октября

Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу заместителя главы Колпино Алексея Жукова, обвиняемого в получении взятки. Об этом 13 августа сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

До избрания меры Жукову было предъявлено обвинение. Чиновник вину не признаёт, от дачи показаний отказывается. Адвокаты просили для подзащитного домашний арест, однако суд счёл необходимым отправить его в СИЗО до 11 октября.

Замглавы Колпино задержали с денежным конвертом накануне днём. Следователи насчитали в нём 446 тысяч рублей. Самостоятельно пересчитать купюры он не успел — семеро сотрудников полиции взяли чиновника «горячим».

По версии следствия, 44-летний Жуков, занимая должность замглавы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, получил взятку в крупном размере от коммерческого директора юрлица за подписание актов выполненных работ с последующей оплатой и покровительством. Передавший взятку предприниматель представлял фирму, работающую по контрактам с ЖКС № 1 и ЖКС № 2 Колпинского района на уборку дворов.

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