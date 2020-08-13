Замглавы Колпино, обвиняемый в получении взятки, арестован до октября

Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу заместителя главы Колпино Алексея Жукова, обвиняемого в получении взятки. Об этом 13 августа сообщает объединённая пресс-служба городских судов.



До избрания меры Жукову было предъявлено обвинение. Чиновник вину не признаёт, от дачи показаний отказывается. Адвокаты просили для подзащитного домашний арест, однако суд счёл необходимым отправить его в СИЗО до 11 октября.



Замглавы Колпино задержали с денежным конвертом накануне днём. Следователи насчитали в нём 446 тысяч рублей. Самостоятельно пересчитать купюры он не успел — семеро сотрудников полиции взяли чиновника «горячим».

