Замглавы Колпино, обвиняемый в получении взятки, арестован до октября
Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу заместителя главы Колпино Алексея Жукова, обвиняемого в получении взятки. Об этом 13 августа сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
До избрания меры Жукову было предъявлено обвинение. Чиновник вину не признаёт, от дачи показаний отказывается. Адвокаты просили для подзащитного домашний арест, однако суд счёл необходимым отправить его в СИЗО до 11 октября.
Замглавы Колпино задержали с денежным конвертом накануне днём. Следователи насчитали в нём 446 тысяч рублей. Самостоятельно пересчитать купюры он не успел — семеро сотрудников полиции взяли чиновника «горячим».
По версии следствия, 44-летний Жуков, занимая должность замглавы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, получил взятку в крупном размере от коммерческого директора юрлица за подписание актов выполненных работ с последующей оплатой и покровительством. Передавший взятку предприниматель представлял фирму, работающую по контрактам с ЖКС № 1 и ЖКС № 2 Колпинского района на уборку дворов.