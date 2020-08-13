Повторный тест показал коронавирус у вице-премьера Трутнева
Второй тест на COVID-19 подтвердил коронавирус у полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
«Повторные анализы на наличие новой коронавирусной инфекции, сданные заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, показали положительный результат», — цитирует 13 августа заявление помощника вице-премьера РИА «Новости».
Тимур Чернышев также отметил, что Юрий Трутнев продолжит работу в дистанционном формате, как того требуют правила Роспотребнадзора.
Первый тест Трутнева, который он сделал перед рабочей поездкой премьер-министра на Дальний Восток, также показал положительный результат на COVID-19.