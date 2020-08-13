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13.08.2020 18:17
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Повторный тест показал коронавирус у вице-премьера Трутнева

Второй тест на COVID-19 подтвердил коронавирус у полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

«Повторные анализы на наличие новой коронавирусной инфекции, сданные заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, показали положительный результат», — цитирует 13 августа заявление помощника вице-премьера РИА «Новости».

Тимур Чернышев также отметил, что Юрий Трутнев продолжит работу в дистанционном формате, как того требуют правила Роспотребнадзора.

Первый тест Трутнева, который он сделал перед рабочей поездкой премьер-министра на Дальний Восток, также показал положительный результат на COVID-19.

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Комментарии (5)

W Bons
госдеповский вирус лучших людей косит
Danik
Будет сидеть, скучать в своей трехэтажной избушке на Рублевке. Да и огорчаться есть от чего: целый месяц не постричь бабла! Из дома, наверно, не так эффективно получится! Может страна что-то сьэкономит от этого короновируса. Правда, эти деятели потом такие отдохнувшие и загорелые появляются на рабочих местах. Как будто домой к себе в испанию-италию съездили.
260860591
Да всем же пофиг.
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