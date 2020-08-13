В ЖК NEWПИТЕР появятся общественные террасы и плодовый сад

Фото: «Строительный трест»

В проекте NEWПИТЕР пристальное внимание уделено досугу жильцов, при этом понятие «комфортная городская среда» все больше раскрывается с каждым сданным домом. В этом году «Строительный трест» продолжит удивлять покупателей квартир, для которых помимо квадратных метров жилья важны еще и общественные пространства.

От лота к лоту

На протяжении вот уже десяти лет идет активное развитие городского поселка Новоселье. По левую сторону Красносельского шоссе вырос целый квартал из десяти домов, высотой от 6 до 12 этажей, построена школа на 550 учеников, возводится уже второй детский сад на 145 мест. Проект квартала в 2018 и 2019 годах признавался лучшим комплексом года комфорт-класса Ленинградской области по версии федеральной премии URBAN AWARDS, а в 2020 году NEWПИТЕР вышел в финал премии сразу в двух номинациях, претендуя на звание лучшего жилого комплекса комфорт-класса Ленинградской области, а также лучшую концепцию благоустройства и инфраструктуры. Стоимость квадратного метра в проекте начинается от 86,5 тыс. рублей. До конца года будут введены в эксплуатацию два девятиэтажных жилых дома – восьмой и девятый лоты, которые завершат строительство первого квартала NEWПИТЕР. В настоящий момент в этих домах ведутся работы по чистовой отделке мест общего пользования и благоустройству территорий.



Фото: «Строительный трест»

В предыдущих лотах проекта застройщиком были организованы общественные пространства, учитывающие интересы как детей, так и взрослых. Через весь квартал проложен Бульвар белых ночей, помимо логистической функции выполняющий и досуговую. На действующей части бульвара находятся места отдыха, поле для мини-футбола и спортивная площадка с тренажерами. Кроме того, на придомовых территориях расположены уникальные пространства, где жильцы могут с удовольствием проводить свободное время. Например, во дворе пятого лота обустроена зона барбекю, а в седьмом лоте оборудован общественный огород. Дополнительные досуговые опции на старте эксплуатации были тепло приняты жильцами и сегодня пользуются большой популярностью.

Для юных жителей в каждом дворе спроектированы безопасные детские игровые площадки, соответствующие требованиям технического регламента, вступившего в силу с 1 июня 2020 года. Игровые комплексы дают ребенку необходимый уровень физической нагрузки и помогают правильно развивать логику, моторику и координацию. В 2021 году между восьмым и девятым лотами появится большая детская площадка, под которую выделено около 600 кв. метров пространства. Проектировщики пока не раскрывают подробностей, но уверяют, что это будет уникальный для Ленинградской области детский объект.

Общественные террасы

Новые дома привлекают внимание не только детской площадкой. В каждом дворе на кровлях одноэтажных пристроек будут оборудованы открытые террасы, на которых смогут проводить время все жители дома. Площадь каждой террасы более 650 кв. метров. Доступ на террасы будет реализован с помощью лестницы, ведущей с территории двора вверх по склону. Склон же будет выполнен при помощи геопластики с газоном и кустарниками.

Обе террасы уместят на себе места для отдыха и досуга взрослых – лежаки, скамьи и столики с перголами. Рядом будут установлены небольшие сцены, где каждый сможет реализовать свой творческий потенциал. Также будут оборудованы и релакс-зоны с подвесными качелями, выполненными в форме гнезд, которые придутся по душе как детям, так и взрослым.



Фото: «Строительный трест» Фото: «Строительный трест»

Плодовый сад

Но этим благоустройство не ограничится. Возле новых домов также появится рекреационная зона, площадью около 2000 кв. метров. Здесь будет заложен плодовый сад с разнообразием древесных пород. Яблоня, рябина, вишня, слива, груша и черемуха из года в год будут радовать своей красотой, а в период цветения этот сад станет излюбленным местом жителей всех возрастов. Все деревья будут высаживаться уже крупномерами – с диаметром стволов 12-15 сантиметров, поэтому плодов не придется долго ждать. В саду также появятся качели и лавочки разных форм и размеров.

Стоит добавить, что в распоряжении жителей квартир на первых этажах восьмого и девятого лотов также будут собственные патио – небольшие внутренние дворики. Между собой эти дворики разделены перегородками, а от общего пространства двора их отделит невысокий забор с живой изгородью. Патио будут оборудованы выдвижными маркизами, которые укроют отдыхающих от дождя и яркого солнца, сохраняя атмосферу уюта и легкой прохлады в знойный летний день.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «NEWПИТЕР» — застройщик ООО «СТ-Новоселье», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

