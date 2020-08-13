Разгул насилия от худшего вида советского продукта. Познер предложил России пересмотреть отношения с Белоруссией Лукашенко

Владимир Познер прокомментировал протесты в Белоруссии 13 августа 2020 года.

Тележурналист Владимир Познер отреагировал на ситуацию в Белоруссии, где после очередной победы Александра Лукашенко на выборах не утихают массовые протесты. Он полагает, что пришло время показать всем, что Россия избирательна в союзниках.

Отношение к белорусскому протесту Познер 13 августа выразил на своём сайте. Сотрудничество Москвы и Минска он видит вынужденным, поскольку Лукашенко тот тип лидера, которому «не следовало бы подавать руки», но иметь дело с ним вынуждают национальные интересы.