Разгул насилия от худшего вида советского продукта. Познер предложил России пересмотреть отношения с Белоруссией Лукашенко
Владимир Познер прокомментировал протесты в Белоруссии 13 августа 2020 года.
Тележурналист Владимир Познер отреагировал на ситуацию в Белоруссии, где после очередной победы Александра Лукашенко на выборах не утихают массовые протесты. Он полагает, что пришло время показать всем, что Россия избирательна в союзниках.
Отношение к белорусскому протесту Познер 13 августа выразил на своём сайте. Сотрудничество Москвы и Минска он видит вынужденным, поскольку Лукашенко тот тип лидера, которому «не следовало бы подавать руки», но иметь дело с ним вынуждают национальные интересы.
«Однако в связи с тем разгулом насилия, развязанным президентом Лукашенко, совершенно беспардонным обращением с рядовыми гражданами Беларуси я хочу спросить: не пришла ли пора внести в эти отношения некоторые изменения? Не пришла ли пора показать как Лукашенко, так и международному сообществу, что России небезразлично, кого считать своим союзником?» — пишет Познер.
Он припомнил, как ещё с Борисом Березовским в числе других журналистов ездил в Минск и встречался с Лукашенко, в котором уже тогда признал «советский продукт в худшем виде; человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры». Белоруссия при таком лидере превратилась в полицейское государство, говорит Познер. Подход к разгону митингов, по его словам, служит подтверждением.
Справка:
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после того как были оглашены предварительные результаты президентских выборов, согласно которым главой страны остаётся её действующий руководитель Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская заявила, что не признаёт его победу и считает победителем себя.
На протяжении последних нескольких дней продолжались столкновения несогласных с силовиками, после чего конфликт попытались перевести в мирное русло. Чем запомнилась четвёртая ночь протестов — читайте в материале «Фонтанки».