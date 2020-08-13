Днём 13 августа в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» появился пост, в котором говорится, что под переправой скопился мусор, который в целях экономии собственных средств могла оставить подрядная организация. «А мешки тем временем уже рвутся и вся грязь идёт в воду. Вот так и живём, товарищи!» — написали жители города.

Гуляющие у обновлённого Зелёного моста через реку Мойку жители Петербурга обратили внимание на то, что происходит под ним после ремонта. Увиденное вызвало вопросы. Ответить на них поспешил подрядчик работ.

О мешках под переправой и их содержимом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе АО «ПО "Возрождение"». По словам представителя организации, внутри них находится песок, а мусор, на который обратили внимание петербуржцы, мог появиться там из-за общей загрязнённости реки.

«Работы по Зелёному мосту ещё не завершены. Под ним уложены мешки с песком. Эти мешки будут в ближайшее время использованы для формирования профиля дна, на которые в дальнейшем будут уложены железобетонные гибкие маты. <...> Возможно, какое-то судно задело бортом мешок и он порвался. Но в нём нет никакого мусора, только песок, который никак не вредит экологии. Мусор, скорее всего, прибился к ним по течению», — объяснили в пресс-службе.

В АО «ПО "Возрождение"» также напомнили, что сейчас переправа открыта для проезда автомобилей и прохода людей, но вскоре движение по ней будет вновь ограничено для продолжения работ по дноукреплению.