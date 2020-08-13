«Снимать можно — но с разрешения». «Сити-Молл» прокомментировал камеру в примерочной Uniqlo
Магазин Uniqlo имел право вести съемку своих покупателей в примерочной, но только если предупредил их об этом. Об этом «Фонтанке» сообщил директор по безопасности компании Fort Group, управляющей ТРК «Сити Молл», Максим Янушко.
Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что покупательница Uniqlo в «Сити Молле» обнаружила в примерочной направленную на себя видеокамеру. В магазине пообещали разобраться и посоветовали направить вопрос в центральный офис.
В пресс-службе ретейлера на момент публикации не ответили.
По словам Максима Янушко, ТРЦ согласовывает размещение камер своим арендаторам только в общих зонах — например, технических коридорах или прикассовой зоне, если камера ведет съемку территории за пределами магазина. «В договоре прописано, что арендатор сам ответственен за соблюдение законодательства на своей площади», — сказал он.
Далее может быть два варианта. «Если в кабинке установлена камера, сотрудник магазина должен предупредить об этом покупателя, или должна быть размещена предупреждающая табличка. В этом случае, если вы заходите переодеваться, вы соглашаетесь с условиями. Если магазин не информирует о наличии камеры в примерочной, это можно расценить как нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК)», — пояснил Максим Янушко.
Впрочем, если покупатель захочет предъявить претензию, ему придется доказать, что камера, которую он увидел, снимала именно происходящее в кабинке, а не была направлена в коридор или не была муляжом.