«Снимать можно — но с разрешения». «Сити-Молл» прокомментировал камеру в примерочной Uniqlo

Магазин Uniqlo имел право вести съемку своих покупателей в примерочной, но только если предупредил их об этом. Об этом «Фонтанке» сообщил директор по безопасности компании Fort Group, управляющей ТРК «Сити Молл», Максим Янушко.



Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что покупательница Uniqlo в «Сити Молле» обнаружила в примерочной направленную на себя видеокамеру. В магазине пообещали разобраться и посоветовали направить вопрос в центральный офис.

В пресс-службе ретейлера на момент публикации не ответили.