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13.08.2020 14:45
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«Снимать можно — но с разрешения». «Сити-Молл» прокомментировал камеру в примерочной Uniqlo

Магазин Uniqlo имел право вести съемку своих покупателей в примерочной, но только если предупредил их об этом. Об этом «Фонтанке» сообщил директор по безопасности компании Fort Group, управляющей ТРК «Сити Молл», Максим Янушко.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что покупательница Uniqlo в «Сити Молле» обнаружила в примерочной направленную на себя видеокамеру. В магазине пообещали разобраться и посоветовали направить вопрос в центральный офис.

В пресс-службе ретейлера на момент публикации не ответили.

По словам Максима Янушко, ТРЦ согласовывает размещение камер своим арендаторам только в общих зонах — например, технических коридорах или прикассовой зоне, если камера ведет съемку территории за пределами магазина. «В договоре прописано, что арендатор сам ответственен за соблюдение законодательства на своей площади», — сказал он.

Далее может быть два варианта. «Если в кабинке установлена камера, сотрудник магазина должен предупредить об этом покупателя, или должна быть размещена предупреждающая табличка. В этом случае, если вы заходите переодеваться, вы соглашаетесь с условиями. Если магазин не информирует о наличии камеры в примерочной, это можно расценить как нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК)», — пояснил Максим Янушко.

Впрочем, если покупатель захочет предъявить претензию, ему придется доказать, что камера, которую он увидел, снимала именно происходящее в кабинке, а не была направлена в коридор или не была муляжом.

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Комментарии (8)

prosto262130721
1. В магазине ныне покупатели обязаны быть в масках. Исходя из этого, можно особо не беспокоиться за опознание всеми подряд своего чахлого тельца.
2. Присобачить статью 137 УК РФ к тому, кто присобачил камеру в кабинке?... Интересно посмотреть, как это получится.
67832738
Не каждый захочет увидеть себя в интернете в полуголом виде.
Капитан Очевидность2
1. Что-то какую-то неправильную позицию они там заняли, что магазин, что ТРК. Совсем. Так только ещё больше негатива можно вызвать.
Вместо того, чтобы начать с извинений и слов о том, что будет проведено разбирательство и т.д. и т.п.

Надо, наверное, этой покупательнице действительно шум в соцсетях поднять. Сторонниц, я думаю, быстро найдёт. А там самое простое - покупательский бойкот. Без денежек сразу по другому заговорят.

2. "Если в кабинке установлена камера, сотрудник магазина должен предупредить об этом покупателя, или должна быть размещена предупреждающая табличка. В этом случае, если вы заходите переодеваться, вы соглашаетесь с условиями."

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