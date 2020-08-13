Сказочное Бали не откроется для туристов в этом году

Власти Индонезии, которые ранее объявили о снятии коронавирусных ограничений для иностранцев, изменили свое решение.

«Правительство [Индонезии] не планирует открывать границы для иностранных туристов в этом году», — сообщает 13 августа ТАСС со ссылкой на заявление министра по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана.

По его словам, в данный момент правительство хочет сделать упор на развитие внутреннего туризма.

Ранее губернатор Бали Вайян Костэр просил власти открыть остров для иностранцев к сентябрю.