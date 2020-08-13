Сказочное Бали не откроется для туристов в этом году

Власти Индонезии, которые ранее объявили о снятии коронавирусных ограничений для иностранцев, изменили свое решение.
«Правительство [Индонезии] не планирует открывать границы для иностранных туристов в этом году», — сообщает 13 августа ТАСС со ссылкой на заявление министра по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана.
По его словам, в данный момент правительство хочет сделать упор на развитие внутреннего туризма.
Ранее губернатор Бали Вайян Костэр просил власти открыть остров для иностранцев к сентябрю.
С начала пандемии COVID-2019 в Индонезии было выявлено 133 тысячи заболевших коронавирусом.