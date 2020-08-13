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13.08.2020 13:56
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Последние секунды «Рено», влетевшего под манипулятор на КАД, попали на видео: водитель мчал по обочине

Видеозапись, сделанная на КАД за несколько секунд до серьёзного ДТП с манипулятором 13 августа, проливает свет на обстоятельства аварии. Хотя само столкновение на камеру не попало, понятно, что к нему привело. Предполагаемый виновник ДТП — обочечник.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«Пролетел по обочине мимо на скорости под 150, аж волной воздуха чуть не откинуло, ну и ожидаемый результат, машина в тотал», — рассказывает автор видео Олег в YouTube.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла около 10:45 на 49-м километре внутреннего кольца, на подъезде к Мурманскому шоссе. На обочине (технической полосе) был припаркован грузовик-манипулятор: как говорят, у него до этого взорвалось колесо, аварийный знак водитель успел выставить. Его самого летящий на скорости «Рено Каптюр», к счастью, не задел. В итоге пострадал только водитель «Рено». Пассажиров у него в машине, по всей видимости, не было.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

_Igor_
Естественный отбор - это, к сожалению, медленный и выборочный процесс.
Sibir_5e4d67bbb7aea
только пострадал? жаль.... а то одним уг…. меньше было бы...
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