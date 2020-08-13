Последние секунды «Рено», влетевшего под манипулятор на КАД, попали на видео: водитель мчал по обочине
Видеозапись, сделанная на КАД за несколько секунд до серьёзного ДТП с манипулятором 13 августа, проливает свет на обстоятельства аварии. Хотя само столкновение на камеру не попало, понятно, что к нему привело. Предполагаемый виновник ДТП — обочечник.
«Пролетел по обочине мимо на скорости под 150, аж волной воздуха чуть не откинуло, ну и ожидаемый результат, машина в тотал», — рассказывает автор видео Олег в YouTube.
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла около 10:45 на 49-м километре внутреннего кольца, на подъезде к Мурманскому шоссе. На обочине (технической полосе) был припаркован грузовик-манипулятор: как говорят, у него до этого взорвалось колесо, аварийный знак водитель успел выставить. Его самого летящий на скорости «Рено Каптюр», к счастью, не задел. В итоге пострадал только водитель «Рено». Пассажиров у него в машине, по всей видимости, не было.