«Профессионально организовывали толпу». СК Белоруссии рассказал о действиях «координаторов беспорядков»

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что акции протеста в республике координировали профессионалы.

«В толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили», — сообщает 13 августа ведомство в официальном Telegram-канале.

Сотрудники СК Белоруссии заметили, что координаторы на митингах «профессионально организовывали толпу», а также призывали к активным действиям. По оценке ведомства, провокаторы хотели добиться столкновений протестующих с силовиками.