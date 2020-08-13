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13.08.2020 13:01
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«Профессионально организовывали толпу». СК Белоруссии рассказал о действиях «координаторов беспорядков»

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что акции протеста в республике координировали профессионалы.

«В толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили», — сообщает 13 августа ведомство в официальном Telegram-канале.

Сотрудники СК Белоруссии заметили, что координаторы на митингах «профессионально организовывали толпу», а также призывали к активным действиям. По оценке ведомства, провокаторы хотели добиться столкновений протестующих с силовиками.

11 августа в республике были задержаны россияне, которых государственные СМИ назвали «провокаторами беспорядков». Позже стало известно, что это были координаторы «Открытой России» Артём Важенков и Игорь Рогов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об участии в массовых беспорядках.

«Открытая Россия» Михаила Ходорковского в 2017 году признана Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией в России.

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Комментарии (12)

KOHTPASPB
Так и со стороны МВД есть организаторы (генералы, полковники) которые организую толпу омоновцев?!
Modest_5e4ce41f7533b
"И опять пошла морока про коварный зарубеж..."
Маэстро
Как же в таких делах без заказчика и исполнителей. Кстати, в случае если мероприятие не получится, заказчик уже угрожает санкциями.
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