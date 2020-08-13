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13.08.2020 12:17
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Волейболиста петербургского «Зенита» не пустили в Россию

Волейболиста петербургского «Зенита» не пустили в Россию

Новичка волейбольного клуба «Зенит» из Петербурга Антуана Бризара не пустили на рейс до Северной столицы. Как стало известно «Фонтанке», это произошло во время пересадки в турецкой Анталье.

Въезд иностранных спортсменов на территорию России в период пандемии осуществляется по специальному «списку лиц, являющихся высококвалифицированными специалистами в области физической культуры и спорта». 26-летний французский спортсмен «Зенита» находился в этом списке, однако сотрудник авиакомпании по неизвестной пока причине отказалась пускать его на борт.

В ответ на запрос «Фонтанки» авиакомпания «Россия», которая совершала рейс до Петербурга, в ближайшее время пообещала прокомментировать ситуацию.

Из-за этого волейболист застрял в Анталье и пропустил первую тренировку в клубе, которая должна была пройти 13 августа.

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Комментарии (1)

mangup
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