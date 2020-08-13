Волейболиста петербургского «Зенита» не пустили в Россию

Новичка волейбольного клуба «Зенит» из Петербурга Антуана Бризара не пустили на рейс до Северной столицы. Как стало известно «Фонтанке», это произошло во время пересадки в турецкой Анталье.

Въезд иностранных спортсменов на территорию России в период пандемии осуществляется по специальному «списку лиц, являющихся высококвалифицированными специалистами в области физической культуры и спорта». 26-летний французский спортсмен «Зенита» находился в этом списке, однако сотрудник авиакомпании по неизвестной пока причине отказалась пускать его на борт.