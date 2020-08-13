FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.24р85.96р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 12:02
3
Печать

В российской Арктике зафиксировали второй подряд температурный рекорд

На российской станции «Ледовая база «Мыс Баранова», которая располагается на архипелаге Северная Земля, полярники зафиксировали максимальную с 2013 года температуру: 17,8 °С. Предыдущий рекорд был зафиксирован на прошлой неделе — тогда температура составила 17,1 °С. Об этом пишет пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«За период с 6 по 12 августа зафиксирован максимум температуры воздуха за период наблюдений с 2013 по настоящее время. Максимальная температура воздуха: 17,8 °С», — говорится в сообщении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Все на курорты Новой земли!
муматор
это ж теплее чем у нас сейчас!!!
Piter Pen
Моржам, Тюленям, белым медведям жарковато будет, к такому они не привыкли..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний