45 минут не дожил до полуночи 13 августа сотрудник челябинской ГИБДД.

Как сообщает 74.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, смертельное ДТП произошло 12 августа в 23:15 в Чурилово на Линейной улице. По предварительной версии, девушка 2001 года рождения, имеющая стаж вождения один год, на Hyundai Solaris не выбрала безопасную скорость и дистанцию. Она столкнулась с ехавшим перед ней патрульным мотоциклом под управлением сотрудника полиции.

В результате ДТП 40-летний водитель мотоцикла скончался. В СМИ пишут, что он попал под машину.