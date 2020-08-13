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13.08.2020 10:12
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Гаишник-мотоциклист разбился в Челябинске: его догнала 19-летняя девушка на «Солярисе»

Фото: Александр Климов / 74.RU

45 минут не дожил до полуночи 13 августа сотрудник челябинской ГИБДД.

Как сообщает 74.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, смертельное ДТП произошло 12 августа в 23:15 в Чурилово на Линейной улице. По предварительной версии, девушка 2001 года рождения, имеющая стаж вождения один год, на Hyundai Solaris не выбрала безопасную скорость и дистанцию. Она столкнулась с ехавшим перед ней патрульным мотоциклом под управлением сотрудника полиции.

В результате ДТП 40-летний водитель мотоцикла скончался. В СМИ пишут, что он попал под машину.

Фото: Александр Климов / 74.RU

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Комментарии (2)

PHOBOS Saint-Petersburg
Какого хрена она вообще делала за рулём. В течение первого года стажа, вождение в ночное время суток и при ограниченной видимости прямо запрещено законодательством.
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