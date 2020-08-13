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13.08.2020 08:49
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Юная петербурженка сиганула в Неву с набережной у Троицкого моста. Медпомощь понадобилась двоим

Вечерняя прогулка молодой пары в центре Петербурга для одного из влюблённых закончилась в холодных объятиях Невы. Зайти в бурный поток пришлось из-за неадекватной посторонней девушки.

Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today 
Фото: vk.com/spb_today

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» 13 августа, накануне в десять вечера горожане стали свидетелями внезапного прыжка юной особы в Неву с набережной у Троицкого моста. Спасать её кинулся парень, который вместе со своей спутницей оказался поблизости.

«Парень кинулся за ней в воду и пытался подплыть к краю [набережной], но их сносило так как волны от катеров и течение накрывали с головой. Девушка на тот момент уже наглоталась воды. Когда подбежали мы, смогли обоих поймать и вытащить», — описал ход спасательной операции свидетель происшествия Олег. По его словам, спасённая была в расстроенных чувствах. На вид ей всего 17 лет.

Другие очевидцы также добавили, что на месте происшествия работала скорая. Медики осмотрели юную особу и её спасителя, оказали им помощь.

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