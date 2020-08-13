Вечерняя прогулка молодой пары в центре Петербурга для одного из влюблённых закончилась в холодных объятиях Невы. Зайти в бурный поток пришлось из-за неадекватной посторонней девушки.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» 13 августа, накануне в десять вечера горожане стали свидетелями внезапного прыжка юной особы в Неву с набережной у Троицкого моста. Спасать её кинулся парень, который вместе со своей спутницей оказался поблизости.

«Парень кинулся за ней в воду и пытался подплыть к краю [набережной], но их сносило так как волны от катеров и течение накрывали с головой. Девушка на тот момент уже наглоталась воды. Когда подбежали мы, смогли обоих поймать и вытащить», — описал ход спасательной операции свидетель происшествия Олег. По его словам, спасённая была в расстроенных чувствах. На вид ей всего 17 лет.