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12.08.2020 22:57
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В Белоруссии дважды наезжали на сотрудников ГАИ. Те в ответ открыли стрельбу, одному из водителей удалось скрыться

В Минске и Барановичах 12 августа совершены два наезда на сотрудников ГАИ. В столице Белоруссии 45-летнего водителя Skoda после этого догнали и задержали, его машину пришлось таранить.

В Барановичах водитель автомобиля Great Wall Hover пытался скрыться, в ответ сотрудники ГАИ прострелили ему колесо. Водитель бросил машину и скрылся, сообщили в МВД Белоруссии.

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Комментарии (4)

hal9000
Лукаш пересажает весь украинский майдан..))
kоt-obormot
Нелегко придется шестеркам Лукашеску в ближайшее время.
медведь Дмитрий
Не удивлюсь что машина угнана .
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