В Белоруссии дважды наезжали на сотрудников ГАИ. Те в ответ открыли стрельбу, одному из водителей удалось скрыться
В Минске и Барановичах 12 августа совершены два наезда на сотрудников ГАИ. В столице Белоруссии 45-летнего водителя Skoda после этого догнали и задержали, его машину пришлось таранить.
Силовики протаранили гражданский автомобиль. pic.twitter.com/yWpBWlkSMs— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
В Барановичах водитель автомобиля Great Wall Hover пытался скрыться, в ответ сотрудники ГАИ прострелили ему колесо. Водитель бросил машину и скрылся, сообщили в МВД Белоруссии.
В Барановичах сбили милиционера. Виновника наезда останавливали со стрельбой, но он сбежал.https://t.co/1jaSyok1bR pic.twitter.com/p3D1CJPjiX— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020