В Купчино трамваи встали из-за разбитого стекла. На место вызвали полицию
Стекло трамвая 25-го маршрута оказалось повреждено, когда он проезжал мимо торгового комплекса «Южный» на улице Ярослава Гашека в Петербурге. По предварительной версии, с улицы в него бросили камень.
О вставших трамваях в соцсетях сообщили очевидцы вечером 12 августа. На фото видно вереницу вагонов, в очереди оказались десятки составов. Первый встал напротив дома 6 по улице Ярослава Гашека, перед ним машина полиции.
В ГУ МВД «Фонтанке» рассказали, что полицию вызвали с сообщением о повреждении стекла. Сотрудники прибыли на место для выяснения обстоятельств, пока происхождение отверстия неизвестно.
В Горэлектротрансе добавили, что, вероятней всего, кто-то бросил в трамвай камень, версия очевидцев о стрельбе не подтверждается. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Первый трамвай встал по направлению от станции метро «Купчино» в сторону улицы Ярослава Гашека около восьми часов вечера. В 21.19 движение было возобновлено. По данным карт «Яндекса», к десяти часам пробка полностью рассосалась.