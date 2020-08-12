Стекло трамвая 25-го маршрута оказалось повреждено, когда он проезжал мимо торгового комплекса «Южный» на улице Ярослава Гашека в Петербурге. По предварительной версии, с улицы в него бросили камень.



О вставших трамваях в соцсетях сообщили очевидцы вечером 12 августа. На фото видно вереницу вагонов, в очереди оказались десятки составов. Первый встал напротив дома 6 по улице Ярослава Гашека, перед ним машина полиции.

