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12.08.2020 20:07
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На Кондратьевском появился «Призрачный байк». Это первый в городе мемориал погибшему в аварии велосипедисту

Призрачный велосипед, или Ghostbike установлен возле дома девушки, которая три года назад умерла в ДТП. Это первый в городе подобный мемориал, хотя в Европе их устанавливают давно.

Фото этого своеобразного памятника появилось в группе «Петербургское велосообщество» 12 августа. Администраторы паблика рассказали «Фонтанке», что появился Ghostbike на Кондратьевском проспекте несколько дней назад, его установили друзья погибшей девушки. Как правило, велосипед полностью выкрашивают в белый, чем мемориал и заслужил определение «призрачный». К нему добавляют дату аварии и, по желанию, данные погибшего.

Фото: Петербургское велосообщество

В случае с первым мемориалом в Петербурге, памятник установили возле дома, где жила 18-летняя девушка. Она скончалась в ДТП в августе 2017 года. Ей было 18 лет.

В сообществе отмечают, что призрачные велосипеды - не просто мемориалы, они напоминают участникам дорожного движения об осторожности.

Фото: Петербургское велосообщество

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Комментарии (7)

Елена Козюкова
Сегодня увидела.Никакого негатива-очень достойно и красиво.
260928241
Круто !
Макс Никольский
ну, не на каждом столбе, но венки продолжают висеть.особенно на выездных трассах и загородных дорогах.
к организаторам всего 2 вопроса, оба риторических:
а) вы с со всеми местными жителями согласовали сие "мемориальное творчество" или только с "велохрустами"?
б) есть/можете обнародовать результаты расследования по факту ДТП, где была бы безоговорочно и однозначно на все 100% установлена вина водятла?
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