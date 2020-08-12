Призрачный велосипед, или Ghostbike установлен возле дома девушки, которая три года назад умерла в ДТП. Это первый в городе подобный мемориал, хотя в Европе их устанавливают давно.



Фото этого своеобразного памятника появилось в группе «Петербургское велосообщество» 12 августа. Администраторы паблика рассказали «Фонтанке», что появился Ghostbike на Кондратьевском проспекте несколько дней назад, его установили друзья погибшей девушки. Как правило, велосипед полностью выкрашивают в белый, чем мемориал и заслужил определение «призрачный». К нему добавляют дату аварии и, по желанию, данные погибшего.