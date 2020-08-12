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12.08.2020 19:08
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Кремль: Спасатели МЧС закончили свою миссию в Бейруте и возвращаются

Глава МЧС доложил Владимиру Путину о завершении работы группировки МЧС в Бейруте. Об этом 12 августа сообщает ТАСС.

По данным агентства, министр рассказал президенту России о проделанной в Ливане работе по ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего в порту Бейрута 4 августа. В том числе и о «поисково-спасательной операции и оказании медицинской помощи сотням пострадавших местных жителей, а также о работе по противодействию коронавирусной инфекции находившихся в составе группировки специалистов Роспотребнадзора».

По словам Евгения Зиничева, работа группировки МЧС в Ливане завершена и начинается ее поэтапный вывод.

Взрыв в ливанской столице прогремел вечером 4 августа. В городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Погиб 171 человек, количество раненых составило 1500 человек. Взрывоопасный груз в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России. Президент Ливана предположил, что за взрывом могли стоять внешние силы, а также назвал причиной ЧП коррупцию. Правительство Ливана ушло в отставку 10 августа.

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